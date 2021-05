Wenn die Korruption nicht versteckt werden muss

Ich hoffe, dass Sie im folgenden Zitat mein wohl nicht ganz fehlerfreies Walliserdeutsch entschuldigen. Aber diesen Satz muss man einfach so aufschreiben, wie er gesagt worden ist. Er ist zwar schon ein paar Jahre alt, steht für mich aber symptomatisch dafür, was in der Welt des (grossen und kleinen) Sports alles falsch läuft. Das Zitat stammt vom ehemaligen Fifa-Präsidenten Joseph «Sepp» Blatter und lautet: «Der Wörld Cüp chammu nid chäuffä.»

Es ging dabei um die gewohnten Vorwürfe zur Korruption innerhalb der Fifa. Denn weil die Delegierten der nationalen Fussballverbände bestimmen, wo die Weltmeisterschaften stattfinden, tauchen regelmässig Vorwürfe auf, dass gewisse Nationen sich die WM erkauft hätten. Das trifft (und traf) nicht nur…