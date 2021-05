Und Gott schuf den Rosenkohl

Zunächst einmal eine Ehrenrettung: Rosenkohl ist gesund. Er enthält viele Mineral- und Ballaststoffe, ausserdem Vitamin A, B2 und C. Zudem lässt er sich gut einfrieren – ein tolles Gemüse! Und doch hat der Rosenkohl kein gutes Image. Vielen ist aus der Kindheit sein etwas bitterer Geschmack in Erinnerung. Dabei hat man ihm das Bittere inzwischen fast weggezüchtet. Wie auch immer: Das Restaurant Schweizerhof in Kandersteg nutzt den schlechten Ruf des Kohls, um für eine andere Köstlichkeit zu werben: Torte. Tatsächlich dürfte das süsse Gebäck deutlich mehr Liebhaber finden als die grüne Alternative ...

BILD ZVG, TEXT MARK POLLMEIER