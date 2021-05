200 Lebensjahre an einem Tisch

Letzten Dienstag überbrachten Gemeindepräsident Daniel von Allmen und Obmann Markus Gempeler die besten Wünsche der Gemeinde zum 100-jährigen Geburtstag an Rosina Schranz (l.). Sie erfreut sich guter Gesundheit und wohnt in der Stiftung Lohner Adelboden. Zusammen mit ihrer 100-jährigen Mitbewohnerin Margrit Thüler wurde auf das Jubiläum angestossen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Altersheims, dass zwei Personen gleichzeitig über 100-jährig sind.

TEXT PRESSEDIENST GEMEINDE ADELBODEN

BILD STIFTUNG LOHNER ADELBODEN