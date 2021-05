Der Verwaltungsrat der Spitäler fmi AG hat die Nachfolge des langjährigen CEO, Urs Gehrig, bekanntgegeben. «Mit Frau Dr. med. Daniela Wiest wurde eine hoch kompetente Fachperson und profunde Kennerin des Gesundheitswesens zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung und CEO der Spitäler fmi AG ernannt», heisst es in der Mitteilung.

Daniela Wiest begann ihre Karriere als Ärztin. Sie verfügt über den Facharzttitel für Neurologie. Nach Tätigkeiten als Geschäftsführerin und Inhaberin eines Neurozentrums im Berner Seeland, Praxis- und Belegarzttätigkeiten und zahlreichen Mandaten in verschiedenen Verbänden und Fachschaften fing sie an, sich für die betriebswirtschaftliche Seite des Gesundheitswesens zu interessieren. Deshalb absolvierte sie den EMBA in Medical Management. Mit ihrem…