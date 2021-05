Auch im Corona-Jahr 2020 traten über 40 Mitglieder dem Verein Stammgäste Adelboden bei. Geplante Veranstaltungen fielen zwar aus, doch andere Aktivitäten konnten aufrechterhalten werden.

BIANCA HÜSING

Eigentlich hatte 2020 gut begonnen, betont VSA-Präsident Peter Waser in seinem Jahresbericht zur zwölften, erneut schriftlich durchgeführten Versammlung des Vereins. «Die Bahnen vermeldeten einen fulminanten Start in die Wintersaison, Daniel Yule stand am Weltcup zuoberst auf dem Podest, die Bar ‹Im tiefen Keller› öffnete ihre Tore wieder ...» Doch mit Beginn der Pandemie und dem ersten Shutdown musste auch der VSA seine Veranstaltungen canceln – unter anderem die Hauptversammlung, an der wie immer der Prix Lohner hätte überreicht werden sollen. Dies holte der Verein im September nach, als…