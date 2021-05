Das «Mountain Lab» ist im Rennen um den «Swiss Location Award 2021». Bis Ende Mai läuft das Voting unter eventlokale.ch, das für alle offen ist. Die Auszeichnung der besten Schweizer Hotels, Restaurants, Meeting- und Eventlokale erfolgt anschliessend am Dienstag, 15. Juni, in elf verschiedenen Award-Kategorien. Es ist die erste Award-Nomination für das noch junge Angebot. Das Mountain Lab wurde im Juni 2019 eröffnet und erfreut sich seither einer wachsenden Stammkundschaft an Co-Workerinnen und Co-Workern.

PRESSEDIENST TALK AG