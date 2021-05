GESCHICHTE Der Verband Bernischer Schützenveteranen feiert dieses Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum. Der heutige Präsident des VBSV hat aus diesem Anlass die Entwicklung des Verbands nachgezeichnet. Heute erscheint der zweite und letzte Teil dieser Zusammenstellung.

Nach langen und eingehenden Verhandlungen wurde im Jahr 1989 der Berner Veteranen-Cup eingeführt. Bei der ersten Austragung 1999 nahmen 127 Gruppen teil, in den Folgejahren waren es jeweils zwischen 350 und 375 Gruppen. Leider konnte der Cup im Jahre 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Aus jedem der sechs Landesteile können die besten zwei Gruppen am Kantonalfinal teilnehmen. Der Kantonalfinal findet seit Beginn der Einführung des Cups jeweils im September in der Schiessanlage Schwarzenburg statt. Als…