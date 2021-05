Zwei individuelle Saison-Wanderpässe garantieren freie Fahrt zwischen Berg und Tal in Adelboden, Frutigen, Kandersteg und an der Lenk. Die Pässe können ab sofort gekauft werden und sind während der Sommersaison bis am 31. Oktober 2021 gültig. Einheimische und Gäste wählen dabei zwischen zwei Angeboten aus:

• Der Saison-Wanderpass Adelboden-Frutigen berechtigt zur uneingeschränkten Nutzung der teilnehmenden Bergbahnen und ermöglicht unter anderem ein Treffen mit Globi auf der Engstligenalp, ein schwungvolles Giant-Swing-Erlebnis auf der Tschentenalp, eine Abkühlung im Brandsee auf der Elsigenalp oder eine Wanderung auf dem Vogellisi-Erlebnisweg vom Sillerenbühl ins Bergläger. Zudem ist der Pass auf der Busstrecke Adelboden–Gilbach–Bergläger–Geils gültig.

• Noch mehr Auswahl steht mit dem…