«Flower Walks – Botanische Streifzüge in der Schweiz und in Liechtenstein» bietet passionierten Wanderern einen spielerischen Zugang zu spannenden Pflanzen entlang von attraktiven Routen. Sie kann auf Smartphones und Tablets (Android und iOS) kostenlos heruntergeladen werden.

KATHARINA WITTWER

Aktuell sind auf der App 71 Wanderungen in der ganzen Schweiz verfügbar. Insgesamt werden in dieser Kombination zwischen Wanderführer und Pflanzenbestimmungshilfe über 1100 Pflanzenarten und 77 Lebensräume vorgestellt. Die Streifzüge führen unter anderem durch die Städte Basel und Zürich, in den Nationalpark, über die Schrattenfluh oder in Kandersteg vom Sunnbüel zu den Arvenseeli sowie ins Gasterntal.

Sobald eine der auf der Tour beschriebenen Pflanzen am Wegrand zu sehen ist, wird diese direkt auf…