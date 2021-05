«Mit viel Sonnenschein und besten Schneeverhältnissen sorgte das Frühlingsskifahren für ein versöhnliches Ende nach einer herausfordernden Wintersaison» – so lautet das Fazit der Bergbahnen Engstligenalp AG, die am Sonntag als letztes Wintersportgebiet des Berner Oberlands ihre Saison beendete. Insbesondere der «Gastro-Lockdown» im Januar habe das Unternehmen hart getroffen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Obwohl die Wetter- und Schneeverhältnisse das Potenzial für eine äusserst erfolgreiche Saison boten, verbrachten unsere Gäste weniger Zeit bei uns», so Geschäftsführer Dominik Honegger. Viele hätten sich mit mitgebrachtem Essen selbst verpflegt oder die Engstligenalp frühzeitig verlassen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen beförderte das Unternehmen im Vergleich zum…