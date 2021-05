FEIERTAG Die Kunst tut sich seit jeher schwer mit dem Auffahrtsfest. Um das Geschehen darzustellen, behalfen sich Maler mit Tricks.

MARK POLLMEIER

Wenn man in religiösen Kategorien denkt, ist es eigentlich ganz einfach. Gott hat mit Jesus seinen Sohn in die Welt gesandt. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung kehrt dieser Jesus zurück zu seinem Vater in den Himmel. Die Bibel bietet dazu verschiedene Versionen an. Einmal wird Jesus emporgehoben, eine Wolke nimmt ihn auf und entzieht ihn den Blicken der Jünger. An einer anderen Stelle verlässt Jesus seine Begleiter und wird zum Himmel «emporgehoben».

Wie andere Sprachen krankt auch das Deutsche daran, dass es für Himmel nur ein Wort kennt. Das Englische ist differenzierter. Dort gibt es das Wort sky für den Himmel über unseren Köpfen – und…