Die Wölfin 78 urde om Jagdinspektorat am 19. Februar 2021 aufgrund eines zu hohen Nutztierschadens zum Abschuss freigegeben. Am 28. Februar wurde das Tier von der Wildhut bei Zimmerwald in der Gemeinde Wald erlegt und anschliessend zur pathologischen Untersuchung und Identifikation an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern geschickt. Die abgeschlossene Untersuchung zeigt, dass die erlegte Wölfin tatsächlich F78 ist. Somit ist sichergestellt, dass das Jagdinspektorat das richtige Tier erlegt hat.

