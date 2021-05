Seit dem 1. Mai können sich Kinder zwischen 6 und 16 Jahren für den Ferienpass Frutigland anmelden. Dieser findet vom 12. bis zum 26. Juli statt. Nachdem Monika Gerber, zuständig für die Kursangebote, zuerst befürchtet hatte, sie finde nicht genügend Anbieter, kann sie sich nun über ein Rekordangebot freuen. 99 Anbieter führen insgesamt 158 Kurse durch. Die Kinder können nun in der Wunschphase – diese dauert bis am 22. Mai – sechs Kurse auswählen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Die Palette der Kurse ist sehr breit und bietet für sämtliche Interessen und Altersklassen etwas. Mit Themen zu Spiel, Sport, Spass, Basteln, Arbeitswelt und Natur sind sämtliche Gebiete abgedeckt.

