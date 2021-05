Fritz Stalder, geboren am 1. März 1959, war ein sehr grosser Liebhaber der gepflegten Ländlermusik. Er reiste durch die ganze Schweiz, um die vielseitige Musik zu hören. Fritz kannte viele Musikanten, Komponisten und deren Repertoires. Sein Tonstudio in Burgdorf war sein grosser Stolz. Oft unterstützte er seine Schwyzerörgeli-Freunde mit der Bassgeige. Sein Vater spielte bei der bekannten Kapelle «Echo von Adelboden» den Kontrabass. Der Akkordeonist Arthur Brügger war sein grosses Vorbild. Jede Komposition war ihm bekannt. Als Kind durfte er häufig mitreisen, wenn die Kapelle in Zermatt spielte. Mit viel Begeisterung hat er oft davon erzählt. Ein weiteres Hobby war der gepflegte Blumenschmuck in seinem Elternhaus, das er bewohnte. Durch das Skifahren und die Ländlermusik auf Sillerenbühl…