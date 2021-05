Drei Urnenvorlagen am 13. Juni – Gemeindeversammlung vom 7. Juni wird abgesagt

Aufgrund der nach wie vor unstabilen Corona-Situation sowie gestützt auf eine Allgemeinverfügung der Regierungsstatthalterin, die den Gemeinden im Verwaltungskreis die Möglichkeit einräumt, bis am 30. Juni 2021 anstelle von Gemeindeversammlungen eine Urnenabstimmung durchzuführen, hat der Gemeinderat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Demnach wird die ordentliche Frühjahrs-Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021 abgesagt. Die dafür vorgesehenen Traktanden werden der Bevölkerung am 13. Juni 2021 an der Urne unterbreitet.

Nebst der reglementarisch vorgeschriebenen Urnenvorlage «Mobilfunkanlageplanung, Änderung Art. 418 und Anhang A16 Baureglement» sowie der Gemeinderatspräsidiums-Wahl werden der Urnengemeinde…