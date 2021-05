Sehnsucht nach der Blütenpracht

Rund um die Uhr war die Adler-Terrasse in Adelboden gut besucht. Es herrschte den ganzen Tag emsiges Treiben bei der Suche nach den geeigneten Blumen für den Sommer an den schattigen und an den sonnigen Plätzen. Ob stehend oder hängend, für einmal doch vielleicht in Rosa statt in Rot – über vierzig Geraniensorten standen am vergangenen Samstag am Granium-Märit in Adelboden zur Auswahl.

Die Sehnsucht nach der Blütenpracht war trotz den bescheidenen Temperaturen spürbar, schliesslich bringt diese jedes Zuhause zum Erstrahlen.

Nebst den leuchtenden Geranien und Petunien setzten Barbara und Beat Wilhelm (Wilhelm Blumen) dieses Jahr auch auf bienenfreundliche, einjährige Balkonblumen. Die einfachen, nicht gefüllten Blüten vermehren sich durch Samen. Weil dazu eine…