«Safe, Brudi!»

Szene: Künstlich angelegte Strecke mit speziell geformten Hügeln und Steilkurven – ein sogenannter Pumptrack. Befahrbar unter anderem mit Velo, Trotti, BMX oder Inlineskates. Gerade führt ein Halbwüchsiger einen Trick auf dem Trotti vor: «Hey Bro! Hesch mi Tailwhip gseh!?» «Oohaaa! Wiene Pro, Alte! Nice!» Ein verwundertes Grosi zieht ein langes Gesicht. Es versteht nur Bahnhof. Das ist jetzt wohl die Sprache der Jungen?

Und damit wird im Moment nicht nur der Pumptrack, sondern auch unsere Wohnung – ja, was sag ich: das ganze südliche Wohnquartier – geflutet.

Letzthin suchte meine Älteste frühmorgens verzweifelt «s Crunchie». Ich dachte zuerst an eine Knuspermüsli-Mischung, aber sicher nicht an ein Haargummeli! Aber da ja jetzt das «Bürzi» eben «Dutt» heisst, passt das…