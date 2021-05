Perspektiven für sichere Werte

Trotz der gegenwärtigen Wetterkapriolen kommt der nächste Sommer bestimmt. Ebenso sicher wird sich das Reiseverhalten der Touristen in den kommenden Monaten noch kaum wesentlich unterscheiden vom vergangenen Jahr. Da nützt aller Zweckoptimismus von Schweiz Tourismus, Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften wenig. Selbst wenn es in den kommenden Wochen den einen oder anderen Lichtblick gibt, wird die «Maschinerie» des globalen Fremdenverkehrs nur langsam wieder in Schwung kommen. Ob sie je die Intensität der letzten Vor-Corona-Jahre erreicht, wissen nicht einmal die Götter.

Also besinnen wir uns auf zwei sichere Werte: einheimische Gäste und die unentdeckte Vielfalt der Schweiz. In ungewohnter Schnelle schnürten im Jahr 2020 die unterschiedlichsten…