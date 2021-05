Der Jagd-und Wildschutzverein Adelboden organisiert jeden Frühling einen Kehrichttag. Dieses Jahr fand der Anlass zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverein Adelboden statt. Rund 30 Personen beider Vereine setzten sich am 8. Mai dafür ein, Bäche und Wälder sauber zu halten und den Müll fachgerecht zu entsorgen. Da Menschen von nah und fern den Kehricht teilweise achtlos in der Natur liegen lassen, räumten die Jäger und Fischer den Abfall weg und schafften so wieder einen natürlichen Lebensraum.

PRESSEDIENST FISCHEREIVEREN ADELBODEN