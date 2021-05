Ein guter Entscheid

In zweifacher Hinsicht ist der Entscheid des Gemeinderates, die Gemeindeversammlung vom 7. Juni aufgrund der instabilen Corona-Situation abzusagen, sehr erfreulich. Einerseits kann nun jeder und jede Stimmberechtige über die Traktanden befinden, über die an der Gemeindeversammlung abgestimmt worden wäre, ohne befürchten zu müssen, sich der Gefahr einer Corona-Ansteckung auszusetzen. Andererseits können sich nun alle Impfwilligen impfen lassen und somit geschützt an der nächsten Gemeindeversammlung im Winter teilnehmen. Dass dieser weise Entscheid von uns Bürgerinnen und Bürgern geschätzt wird, werden wir bestimmt mit einem Grossaufmarsch unterstreichen!

URS PETER KÜNZI, FRUTIGEN