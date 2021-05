Nahezu täglich erscheint irgendwo ein Ranking. Gerade hat die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu Nennungen auf Instagram ausgewertet und daraus Rückschlüsse gezogen, welches wohl der beliebteste See der Schweiz ist. Auf Platz 1 rangiert demnach der Bodensee mit über 1,8 Millionen Beiträgen, gefolgt vom Zürichsee und dem Vierwaldstättersee. Auf Platz 4 wird der erste Berner See genannt: der Thunersee. Trotz seiner vergleichsweise geringen Grösse folgt schon auf Platz 5 der Blausee. Nach dem Zugersee (Platz 6) hat es der Oeschinensee auf Platz 7 geschafft. Bernisch geht es weiter: Den 8. Rang belegt der Brienzersee. Ein Gewässer aus dem Appenzell schafft es auf Platz 9: der Seealpsee. Den Abschluss der Liste bildet der knapp 1000 Meter hoch gelegene Caumasee in den Bündner…