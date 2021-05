Wer nichts macht, für den wird es immer teurer

Erfreulich, dass der Klimawandel und die Erderwärmung durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen auch von ehemaligen Ölhändlern wie Kurt Zimmermann anerkannt wird. Ob es aber von der breiten Bevölkerung im Frutigland auch so gesehen wird, ist nicht sicher, wurde doch das kantonale Energiegesetz gerade hier im Tal sehr deutlich abgelehnt. Vor 30 Jahren wurden diese Themen an den Energietagen, die zwischen 1990 und 1998 alle zwei Jahre in Frutigen stattfanden, bereits ausgiebig behandelt. Es wurden Lösungen aufgezeigt und finanzielle Förderungen unter dem Patronat von SVP-Bundesrat Adolf Ogi gestartet. Anlagen, die damals gefördert und gebaut wurden, produzieren heute gratis Warmwasser, Heizenergie und Elektrizität. Unternehmer, die damals…