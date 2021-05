TAG DES SCHLEUDERSITZES

Mit gleich zwei Nachrichten war die Schweiz am vergangenen Mittwoch in den internationalen Medien. Die erste betraf einen Absturz: Ein F-5 «Tiger» der Luftwaffe war am Morgen bei Melchsee-Frutt verunglückt. Der Pilot blieb unverletzt. Bevor seine Maschine aufschlug, konnte er sie mit dem Schleudersitz verlassen.

Auch in der zweiten Meldung aus der Schweiz ging es um einen Absturz. Schon vor Monaten waren die Verhandlungen mit der EU ins Trudeln geraten, seit Ende April befand sich das Projekt quasi im freien Fall.

Am Mittwochnachmittag betätigten sieben Schweizer Piloten dann den Schleudersitz und katapultierten das Land aus den Verhandlungen. Das institutionelle Rahmenabkommen zerschellte auf halbem Weg zwischen Bern und Brüssel, vermutlich irgendwo in der Nähe…