ASOZIALE AMEISE

Die erste Party ohne Gästezahlbeschränkung, der erste Schwatz in der Firmenkantine, das erste Fussballspiel auf einer voll besetzten Tribüne – wer nicht gerade von Natur aus Soziopath ist, wünscht sich wohl nichts sehnlicher, als wieder ungezwungen unter Leuten zu sein. Aber Obacht: Was einst selbstverständlich war, könnte nun auch für die geselligsten Zeitgenossen zum Problem werden. Worüber will man schliesslich reden, wenn rein gar nichts passiert? Schon jetzt langweile ich meine Freunde mit Monologen über Tomatenzucht, Badezimmerbeleuchtung oder Take-away-Entdeckungen. Am Telefon können sie wenigstens auf Durchzug stellen und heimlich etwas anderes machen. Blumen giessen oder so. Doch spätestens beim ersten gemeinsamen Dinner nach Corona gibt es kein Entrinnen mehr.

…