GEHEIM IST RELATIV

Das Militär hat nicht mehr viele Bunker, die noch genutzt werden. Einige der Betonklötze sind abgerissen, andere verkauft, oder sie stehen leer in der Gegend herum. Doch ab und zu braucht es heute noch Beton, und das passt nicht allen. Jüngstes Beispiel: In Magglingen wird ein neuer Bunker gebaut, neben der Eidgenössischen Hochschule für Sport, in einem Wohnquartier. Allein schon für die Publikation dieser Information hätten vor wenigen Jahren die Schlapphüte aus Bern bei mir vor der Tür gestanden und mit Gericht gedroht. Das hat sich mit Facebook, Twitter und Instagram geändert. Geheim ist meist nicht mehr so wirklich geheim. Und auch Journalisten schauen ins Internet, also landete der Magglinger Bunker in etlichen Schweizer Medien.

