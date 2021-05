Seit letztem Mittwoch ist die Schweiz pleite.

Ab jetzt verbraucht die Bevölkerung mehr natürliche Ressourcen in Form von Energie, Acker-, Waldund Weideflächen sowie Lebensmittel, als ihr für 2021 eigentlich zustehen würden. Bis zum Jahresende lebt die Schweiz also auf Pump bzw. auf Kosten kommender Generationen – so jedenfalls hat es das Global Footprint Network berechnet.

