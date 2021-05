Kühe verhindern «Feed Waste».

So sehen es jedenfalls die Schweizer Milchproduzenten (SMP). Hintergrund: Bei der Verarbeitung von pflanzlichen Produkten zu Lebensmitteln fallen jedes Jahr über 350 000 Tonnen Nebenprodukte an, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. In der Nutztierfütterung finden diese Restprodukte jedoch Verwendung – und werden so für den Menschen nutzbar gemacht.

