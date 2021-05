Der Basar, der normalerweise Ende November stattfindet, musste wegen Covid-19 abgesagt werden. Als kleinen Ersatz führten die Frauengruppen der Kirchgemeinde Frutigen am vergangenen Samstag einen Suppentag durch. Ab elf Uhr konnte man sich von der köstlich riechenden Gerstensuppe in das mitgebrachte «Pintli» einfüllen lassen. Und ein Dessert konnte man am Backwarenstand auch gleich erstehen.

Vor dem Kirchgemeindehaus wurden an zwei Tischen ausserdem Strickwaren und Karten angeboten. So mancher Suppenkäufer nutzte bei schönstem Wetter die Gelegenheit für einen Schwatz und war froh, endlich wieder die Gesellschaft anderer Menschen zu geniessen – mit dem erforderlichen Abstand natürlich.

TEXT / BILD MONYA SCHNEIDER