UMWELT «Die Auswirkungen des Klimawandels sind für diejenigen am stärksten spürbar, die am wenigsten dazu beigetragen haben: Kleinbauern und -bäuerinnen im Globalen Süden», schreibt die Arbeitsgruppe Fair Trade Town Frutigen in einer Medienmitteilung anlässlich des internationalen Tags des fairen Handels am 8. Mai. Die veränderten Wettermuster führten zu Dürren, Überschwemmungen, neuen Schädlingen, Unkraut, Krankheiten und Ernteausfällen. Dies betreffe nicht nur die Kleinbauern und -bäuerinnen, sondern oft die nationale Wirtschaft, da diese in vielen Ländern auf kleinbäuerlicher Landwirtschaft basiere.

Fair Trade unterstütze die Bauern bei der Anpassung an die Auswirkungen der Klimakrise und helfe ihnen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und auf erneuerbare Energien umzustellen – zum…