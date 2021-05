Feuer und Flamme

Im Freilichtmuseum Ballenberg oberhalb von Brienz lautet das Jahresthema «Feuer und Flamme». Der Kohlenmeiler raucht ab dem 21. Mai bis etwa Ende Monat. Im Feldofen wird in der letzten Juniwoche Kalk gebrannt. Im September startet in der Ziegelei aus Péry ein einmaliges Experiment mit dem ersten Ziegelbrand. Es wird über offenem Feuer gekocht und gebacken. In der Schmiede von Bümpliz können BesucherInnen in einem einstündigen Workshop ihren eigenen Nussknacker schmieden. Bei der Bedeutung von «Feuer früher und heute» geht es auch um das innere Feuer – so leben feurige Liebesgeschichten auf dem Ballenberg wieder auf. https://www.ballenberg.ch/de/themen/ jahresthema

Velos in den Alpen

Verkehr und Tourismus wirken sich klimatisch und ökologisch stark auf die sensiblen Alpen…