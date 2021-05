Hans und Gaby Rösti aus Kandersteg feierten dieses Frühjahr einen besonderen Viehzuchterfolg. Stammkuh Vivienne brachte ihr insgesamt siebtes Kuhkalb zur Welt. An einer kleinen Feier wurde die Zuchtfamilie auf dem Hof präsentiert.

ELSI RÖSTI

Familie Rösti bewirtschaftet einen 30-Hektaren-Betrieb und eine Sömmerungsalp an Ueschinen. Insgesamt werden 25 Kühe plus einiges Jungvieh gehalten. Im Winter wird vor allem Milchwirtschaft betrieben und im Sommer stellen die beiden Berner Alpkäse AOP her. Der Hauptbetriebszweig ist aber die Aufzucht von Jungvieh und der Verkauf von Milchkühen. Für Hans Rösti bedeutet die Tierzucht weit mehr als nur das Erwerbseinkommen. Sie ist seine grosse Leidenschaft. Dass er nun eine Zuchtfamilienschau präsentieren durfte, ist für ihn aber nicht…