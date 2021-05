In der Hoffnung auf das grosse Glück

Die «goldenen 20er-Jahre» waren nicht für alle Menschen glänzend. In ihrer wirtschaftlich ausweglosen Situation beschlossen deshalb viele, nach Übersee zu ziehen – in der Hoffnung, dort ihr Glück zu finden. Die Beförderung der Auswanderer war für viele Reedereien in Europa ein lukratives Geschäft.

Die im Inserat genannte White Star Line hatte übrigens einige Jahre zuvor weltweite Bekanntheit erlangt, weil eines ihrer Schiffe spektakulär im Nordatlantik versunken war. Den Namen des Dampfers kennt bis heute jedes Kind: Titanic.

INSERAT AUS DEM «ANZEIGER FÜR DEN AMTSBEZIRK FRUTIGEN» TEXT REDAKTION