NEUES BUCH Kürzlich ist im Verlag der Berner Wanderwege ein neues Wanderbuch «Berner Oberland» erschienen. Dieses soll dazu animieren, die Vielseitigkeit der Region zu entdecken. Der Fokus liegt auf weniger bekannten Routen, die den bekannteren in nichts nachstehen. So werden etwa die Wege auf die Mieschflue, die Bireflue oder zu Wandelalp und Gyresprung beschrieben. 13 der insgesamt 52 Wanderungen befinden sich ganz oder teilweise im Frutigland. Der Schwierigkeitsgrad ist identisch mit den Signalisationen an den gelben Wegweisern: gelb (Wanderwege), weiss-rot-weiss (Bergwanderwege) und weiss-blau-weiss (Alpinwanderwege).

PRESSEDIENST BWW / REDAKTION

ISBN des Buchs: 978-3-9522983-9-8