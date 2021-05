GEDANKEN ZUM FEST Wie erkenne ich in mir die Stimme des Heiligen Geistes? Diese und andere Fragen stellt sich der reformierte Pfarrer Hansruedi von Ah in den Tagen vor Pfingsten.

Zur rechten Zeit der rechte Gedanke, ein treffendes Wort. Ein Einfall, der die Lösung bringt. Die Einsicht, was gerade zu tun ist. Das kann auch dir geschehen. Denn auch du hast Anteil am Weltgeist, der in allem wirkt. Die Weisheit des Lebens ist auch heute bei dir gegenwärtig. Dafür steht das Pfingstfest. Gottes Geist ist mit uns. Seine Lebensweisheit ist weder nur etwas Vergangenes, noch ist sie unzugänglich weit weg. Sie ist mitten unter uns, sie ist mit dir, mit mir, mit uns allen. Wo nun finden sich Spuren dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist und wo erleben wir, dass uns Weisheit fürs Jetzt geschenkt…