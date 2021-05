SCHIESSEN Am Freitag, 30. April, und Samstag, 1. Mai, haben bei regnerischen Verhältnissen zahlreiche Schützinnen und Schützen auf dem 300-Meter-Schiessplatz Hubelhaus in Frutigen am Einzelwettschiessen teilgenommen. Es wurden einige tolle Resultate erzielt.

Im Feld A schossen gesamthaft fünf Schützen. Mit einem Topergebnis (192 von 200 Punkten) klassierte sich Samuel Klopfenstein knapp vor Lorenz Studer mit 191 und Christian Klopfenstein mit 190 Punkten.

In den Feldern D und E haben gesamthaft 40 Schützinnen und Schützen teilgenommen. Als einer der letzten betrat Hanspeter Zürcher am Samstagabend das Hubelhaus und erzielte knapp vor 19.30 Uhr ein Spitzenresultat: 144 von 150 Punkten. Damit sicherte er sich den ersten Platz. Dahinter klassierten sich Peter Germann mit 143 sowie Beat Hänni…