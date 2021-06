Ende des Schuljahrs verlässt Matthias Zaugg die Oberstufenschule, an der er zuletzt als Schulleiter tätig war. Er schaut auf eine schöne Zeit zurück und freut sich gleichzeitig auf ein neues Klassenzimmer.

KATHARINA WITTWER

Als frisch patentierter Sekundarlehrer kam Matthias Zaugg 2004 nach Frutigen. Klassenlehrer sei er gewesen und habe zusätzlich als Fachlehrer Mathematik, Naturwissenschaften und Sport unterrichtet, blickt er zurück. Veränderungen sind der Lauf des Lebens, so auch für Zaugg. Vor fünf Jahren ergab sich die Möglichkeit, die Schulleitung an der OSS zu übernehmen. Zaugg absolvierte berufsbegleitend das notwendige CAS an der Pädagogischen Hochschule (PH) Bern und schlüpfte so in eine ganz andere Rolle: «Plötzlich war ich für die anderen Lehrkräfte nicht mehr bloss ein…