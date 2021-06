Margrit Bolliger feierte im Mai ihren 80. Geburtstag und bekam von ihren Kindern ein besonderes Geschenk: einen Gleitschirmflug. Am Mittwoch hob sie mit ihrem Partner vom Niesen ab – und war überwältigt.

MICHAEL SCHINNERLING

«Mami, was wünschst du dir zum 80. Geburtstag?», wurde Margrit Bolliger von ihren Kindern gefragt. Ihre Antwort: «Einen Gleitschirmflug.» Gesagt, getan. Als Bolliger im Mai ihren Ehrentag feierte, bekam sie einen Tandemflug mit «Paragliding Kandertal» geschenkt. «Aufgeregt war ich im Vorfeld schon», gesteht sie. Ihr Partner Willi Reichen schloss sich spontan an und buchte ebenfalls einen Flug. Der fröhliche Zeitgenosse konnte schon vor neun Jahren Erfahrungen in Österreich sammeln und gab seiner Margrit bereits im Vorfeld viele Tipps.

Am Mittwochmorgen war Treffpunkt…