GLEITSCHIRM Sepp Inniger ist einer der besten Paraglider der Schweiz. Als zweiter Supporter begleitet der Frutiger den Athleten Hanes Kämpf (Interlaken) zum weltweit härtesten Hike-and-Fly-Rennen, dem X-Alps. Der Event beginnt am 20. Juni.

MICHAEL SCHINNERLING

Sepp Inniger war vor zwei Jahren als Supporter des Frutigers Patrick von Känel bei den X-Alps. Nur knapp verpassten die beiden die Top Five. Das Wissen, das sich Inniger angeeignet hat, macht sich nun Hanes Kämpf zunutze. «Hanes fragte mich an, ob ich meine Erfahrung mit ihm teilen würde. Bereits bei der Vorbereitung und Organisation konnte ich behilflich sein», sagt Inniger. In einem Training testeten sie dann Abläufe wie die Routenplanung. Laut Kämpf besteht die grösste Stärke Sepp Innigers darin, dass er wisse, wie sich ein…