FUSSBALL Mit Silvia Stoller tritt zum Ende der Saison eine wertvolle Trainerin zurück, die sich in den letzten Jahren massgeblich für den Frauenfussball und den Erfolg der zweiten Mannschaft im Fussballclub Frutigen eingesetzt hat. Auch sie konnte im letzten Spiel nicht verhindern, dass ihr Team nun den Gang in die fünfte Liga antreten muss. Dieses wird in der nächsten Saison vom ehemaligen Torhüter der ersten Mannschaft, Heinz Rieder, zusammen mit Stefan Trachsel trainiert. Als Co-Trainer und Spieler in der zweiten Mannschaft kennt Trachsel die Stärken und Schwächen des Teams wie kein anderer und ist somit die ideale Ergänzung im Trainergespann.

TONI STOLLER