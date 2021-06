Geimpft, getestet, genesen – und gegolft!

Lange musste ich in den letzten Wochen bangen: Der jährliche Golfurlaub im österreichischen Kitzbühel hing an einem seidenen Faden. Kurz vor dem endgültigen Stornierungsdatum gab der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz einen massiven Öffnungsschritt bekannt. Begleitet sollten diese Lockerungen von verschiedenen Massnahmen sein. So muss man in Österreich in praktisch allen Innenbereichen eine FFP2-Maske tragen. Und noch wesentlicher: Zwar sind nahe zu alle Dienstleistungen wieder erlaubt, aber nur mit dem konsequenten Nachweis eines der drei G (geimpft, getestet, genesen).

Das gilt zum Beispiel auch für Golfklubs: Zwar muss die Maske auf der Runde nicht getragen, aber bei der Anmeldung im Klubhaus muss ein Nachweis erbracht werden. Vor der…