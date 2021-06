Damit ist der vom Bundesrat beschlossene Öffnungsschritt deutlich grösser als in der Konsultation vorgeschlagen. An seiner Sitzung vom Mittwoch hat die Landesregierung zudem die Einreise in die Schweiz erleichtert: Der Fokus liegt nun auf Einreisende aus Ländern mit einer besorgniserregenden Virusvariante.

Was der Bundesrat im Einzelnen beschlossen hat, finden Sie hier.