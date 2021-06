GLEITSCHIRM Der Adelbodner setzte sich beim Rennen in der letzten Phase ab und flog am Montagabend zügig zum Ziel.

MICHAEL SCHINNERLING

Es war ein spannender Montag: «Ich musste ein neues Ladekabel organisieren, weil meines einen Wackelkontakt hatte», so der Adelbodner Chrigel Maurer. «Wir hatten starken Wind, aber keinen Föhn, weshalb die Flugbedingungen gut waren. Mit über 40 Stundenkilometern konnte ich mich so fortbewegen.»

Letzte Woche noch kämpfte Maurer Seite an Seite mit den beiden Franzosen Maxime Pinot und Benoît Outters um die Führung. Sobald jedoch Flugwetter herrscht, ist er in seinem Element und nichts kann ihn mehr aufhalten. So zum Beispiel am Sonntag auf dem Weg zum 10. Wendepunkt Piz Palü (3901 m ü. M.). Die Franzosen nahmen sich die Route über den Simplon vor. Maurer…