SCHIESSEN Buchholterberg setzt sich im Final der Oberländer Gruppenmeisterschaft «Gewehr 50 m» in Thun vor Boltigen durch.

Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr konnte der Final der Oberländer Gruppenmeisterschaft (GM) «Gewehr 50 m» wieder live in der Thuner Schiessanlage Guntelsey durchgeführt werden. 14 Fünferteams (drei Schützen liegend, zwei kniend) traten am frühen Morgen zur Qualifikation an. In zwei Runden mit jeweils 20 Schuss wurden die besten acht ermittelt. Dabei erzielte Boltigen das Bestresultat vor dem mehrfachen Oberländer Meister Buchholterberg und vor Spiez. Doch in der Endausmarchung begann alles wieder von vorn.

Beim Schlusswettkampf, bei dem alle gleichzeitig schiessen, galt es zuerst dreimal fünf Schuss in 200 Sekunden möglichst genau in die Scheibenmitte…