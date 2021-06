LANDWIRTSCHAFT Ständerat Beat Rieder (Wallis, Die Mitte) hatte in einer Motion gefordert, das Hauptaugenmerk der Nutztierförderung solle auf jene Rassen gelegt werden, die für einzelne Regionen eine prägende Bedeutung in landwirtschaftlicher, kultureller, touristischer und identitätsstiftender Hinsicht haben. Das Tierzuchtbudget solle dafür mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden. Vor einer Woche nahm die Kleine Kammer Rieders Motion oppositionslos an. Der Bundesrat hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen.

Ständerätin Maya Graf (Basel-Landschaft, Grüne) erklärte, als Stiftungsrätin von Pro Specie Rara sei sie von diesem Vorstoss begeistert. Als nächstes wird das Geschäft im Nationalrat behandelt.

