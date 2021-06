SCHWINGEN Neben zwei Wettkämpfen im Sägemehl findet nächsten Samstag auch der Bernisch-Kantonale Nationalturntag statt – und zwar in Reichenbach. Zur Freude der Veranstalter ist eine begrenzte Anzahl an Zuschauern erlaubt.

WERNER FRATTINI

In Langnau, genauer gesagt in Bärau, wird am Samstag der Bernisch-Kantonale Nachwuchsschwingertag durchgeführt. In den Jahrgängen 2003 bis 2007 küren die Berner Nachwuchstalente ihre Kategoriensieger. Besonders in den drei Kategorien der Jahrgänge 2004 / 05 / 06 sind die Schwinger sehr gefordert, geht es hier doch um die Selektion für den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag, der Ende August in Schwarzenburg durchgeführt wird. Leider muss dieser Anlass ohne Zuschauer stattfinden. Doch am Nachmittag wird der Livestream getestet, der an den Berner…