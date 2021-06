FREIZEIT Im Sommer gibt es im Emdthal ein neues Angebot: eine Bauernhofspielgruppe. Das Interesse dafür ist gross, doch es gibt noch ein paar freie Plätze.

MONYA SCHNEIDER

Schon länger hegte Heidi Isler aus Emdthal den Wunsch, eine Bauernhofspielgruppe zu eröffnen. Nachdem sie eine Ausbildung zur Spielgruppenleiterin gemacht und in der Spielgruppe «Himmugüegeli» in Aeschi Erfahrungen gesammelt hatte, beschloss sie, diese Idee in die Tat umzusetzen. Nach einer geeigneten Lokalität musste sie sich nicht lange umsehen. Ihr Bauernhof mit den vielen Tieren bietet sich regelrecht an für ein solches Unterfangen. Auf ihrem Hof leben Katzen, Kaninchen, Hühner, Enten, Schafe, Wachteln – ein richtiger Streichelzoo und damit perfekt für das neue Angebot.

Tiere füttern, Eier ausnehmen – und natürlich…