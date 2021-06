FUSSBALL Im wechselhaften Spiel am Sonntag gegen Weissenstein Bern a überzeugten die Frutiger A-Junioren hauptsächlich vor der Pause. Trotz 2:0-Führung konnte das Team danach nicht mehr an die Leistung anknüpfen und verliess den Platz als Verlierer.

TONI STOLLER

Schon zwei Runden vor Schluss hatte sich die Mannschaft den Ligaerhalt in der höchsten Spielklasse der Schweiz, der Junior League, gesichert. «Wir sind aber klar unter unserem Wert klassiert», so Trainer Bruno Zurbrügg vor dem Match gegen Weissenstein Bern. «Wir wollen in den letzten beiden Spielen noch einmal alles geben.»

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Das Heimteam überzeugte mit grossem Kampf und guter Organisation. Weissenstein hielt zwar gut mit, wurde jedoch meistens vor dem Sechzehner gebremst. Mit…