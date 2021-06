Gleich acht Spitzenplätze gab es für die Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg beim «Swiss Location Award». Die besten Resultate erreichten der «Lenkerhof», die «Altholzgade» in Frutigen sowie das «Tropenhaus».

Mehr als 900 Angebote aus allen Landesteilen waren in den 11 Kategorien des «Swiss Location Award 2021» vertreten. Sie wurden von 27 923 Veranstaltern und Besuchern sowie von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Die Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) darf sich gleich über acht Spitzenplätze freuen. Mit 9,3 Punkten zuvorderst ist das Lenkerhof Gourmet Spa Resort an der Lenk. Es erhielt in der Kategorie «Genusslocations» das Gütesiegel «herausragend». Ebenfalls mit «herausragend» bewertet wurden die «Altholzgade» in Frutigen mit 9,2 Punkten in der Kategorie Event- und…