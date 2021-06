Nach 48 Jahren beim «gelben Riesen» hatte Ruedi Zimmermann Ende Mai seinen letzten Arbeitstag. Der Adelbodner übte innerhalb des Betriebs so manche Funktion aus.

KATHARINA WITTWER

«Briefträger, das wäre etwas für mich», sagte sich Ruedi Zimmermann, als es um die Berufswahl ging. 1973 liess er sich in Adelboden und Bern während eines Jahres zum uniformierten Zustellbeamten ausbilden. Obschon die Arbeit in der Bundesstadt für den Bergler ganz anders war, als er sich das vorgestellt hatte, blieb er zehn Jahre im Unterland. Mal sortierte er im Nachtdienst Pakete, mal war er bei der Bahnpost eingesetzt, dann wieder fungierte er als Briefträger-Ferienablöser in einer Vorortsgemeinde und arbeitete später in der Bibliothek, die der damaligen PTT-Generaldirektion (Post, Telefon, Telegraph)…