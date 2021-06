SERIE, TEIL 3 Die nicht einheimischen Knöterich-Arten zählen zu den aggressivsten invasiven Gewächsen Europas und verursachen vor allem entlang von Bächen grosse Schäden. Die Bekämpfung ist auch für Profis eine echte Herausforderung.

KATHARINA WITTWER

In England wurde der Japanische Staudenknöterich ab 1825 als Zierpflanze, Viehfutter und Böschungsbefestigung angepflanzt, der ähnlich aussehende Sachalin-Knöterich 40 Jahre später.

Längst haben sich die beiden Arten, und auch eine Kreuzung davon, in Europa stark ausgebreitet. Am «bekanntesten» ist der Japanische Staudenknöterich (Reynoutria japonica). Er wird bis zu drei Meter hoch, bildet grosse, dichte Bestände, verdrängt einheimische Pflanzen und nimmt ihnen den natürlichen Lebensraum. Er verbreitet sich hauptsächlich durch…